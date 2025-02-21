⚡️ Итоги дня: за обмен старых долларов ввели большую комиссию, «блинный набор» подорожал на 5-10%, а Wildberries будет защищать представителей брендов

С 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Его можно включить на Госуслугах. Запрет будет распространяться на потребительские кредиты, займы, кредитные карты и сервисы рассрочки BNPL.
Средняя цена «блинного набора» составила 162 рубля в Москве (+7% за год), 150 рублей в Санкт-Петербурге (+6%), 154 рубля в Краснодаре (+5%), 143 рубля в Казани (+6%), 158 рублей в Екатеринбурге (+10%) и 178 рублей в Новосибирске (+6%).
Банки ввели большие комиссии за прием долларов старого образца. Речь идет о серии 1996-2006 годов и ранее. В определенных случаях придется дополнительно заплатить до 1-5 тыс. рублей. И это только за одну купюру, а не в целом за сделку.
Замначальника калужской ГИБДД пять лет катался на служебной машине с фейковыми номерами, чтобы не платить штрафы. В топе нарушений за 200 поездок: превышение и проезд на красный. На днях его уволили.
Больше 300 тонн просрочки Роспотребнадзор изъял в сети магазинов «Светофор». Работа 76 магазинов сейчас остановлена, а владельцы должны выплатить штраф — более 1,2 млн рублей.
Wildberries запустил специальный раздел для представителей брендов. В нем можно подтвердить права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также воспользоваться новыми инструментами продвижения своего товара.
Wildberries и «Авито» выступили против регистрации продавцов через Госуслуги. 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж, что «крайне негативно» отразится на безопасности их самих и их персональных данных.
С 10 марта 2025 года сократится список товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Новые правила касаются большинства категорий товаров: среди них — эфирные масла, косметика, кожаные изделия и одежда.
В России начали продавать призовые места на школьных олимпиадах, чтобы поступить в университет без экзаменов. Для «победы» нужно заплатить 250-300 тыс. рублей.
Холдинг «КВС» купил бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге. О намерении приобрести объект также заявлял совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Во время торгов он повысил цену до 1,1 млрд рублей, но проиграл. Конечная цена лота составила 1,136 млрд рублей.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Кто бы сомневался, что так будет)