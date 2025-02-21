⚡️ Итоги дня: за обмен старых долларов ввели большую комиссию, «блинный набор» подорожал на 5-10%, а Wildberries будет защищать представителей брендов

С 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Его можно включить на Госуслугах. Запрет будет распространяться на потребительские кредиты, займы, кредитные карты и сервисы рассрочки BNPL.

Средняя цена «блинного набора» составила 162 рубля в Москве (+7% за год), 150 рублей в Санкт-Петербурге (+6%), 154 рубля в Краснодаре (+5%), 143 рубля в Казани (+6%), 158 рублей в Екатеринбурге (+10%) и 178 рублей в Новосибирске (+6%).

Банки ввели большие комиссии за прием долларов старого образца. Речь идет о серии 1996-2006 годов и ранее. В определенных случаях придется дополнительно заплатить до 1-5 тыс. рублей. И это только за одну купюру, а не в целом за сделку.

Замначальника калужской ГИБДД пять лет катался на служебной машине с фейковыми номерами, чтобы не платить штрафы. В топе нарушений за 200 поездок: превышение и проезд на красный. На днях его уволили.

Больше 300 тонн просрочки Роспотребнадзор изъял в сети магазинов «Светофор». Работа 76 магазинов сейчас остановлена, а владельцы должны выплатить штраф — более 1,2 млн рублей.

Wildberries запустил специальный раздел для представителей брендов. В нем можно подтвердить права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также воспользоваться новыми инструментами продвижения своего товара.

Wildberries и «Авито» выступили против регистрации продавцов через Госуслуги. 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж, что «крайне негативно» отразится на безопасности их самих и их персональных данных.

С 10 марта 2025 года сократится список товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Новые правила касаются большинства категорий товаров: среди них — эфирные масла, косметика, кожаные изделия и одежда.

В России начали продавать призовые места на школьных олимпиадах, чтобы поступить в университет без экзаменов. Для «победы» нужно заплатить 250-300 тыс. рублей.