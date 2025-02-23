Иран, ОАЭ и Китай: для российского бизнеса будут изменения в трансграничных платежах

В контексте новых геополитических условий, вызванных санкциями и ограничениями доступа к SWIFT, российский бизнес активно ищет новые пути для проведения международных расчетов. Иран, ОАЭ и Китай играют ключевую роль в этом процессе, предлагая не только альтернативные финансовые инструменты, но и сотрудничество на различных уровнях.

Эксперт финтех-компании Paygine рассказал, каким образом эти страны взаимодействуют с российским бизнесом и как можно выстраивать платежные маршруты за пределами SWIFT. Пресс-релиз есть у «Клерка».

«Банки и компании активно ищут альтернативные способы для трансграничных расчетов. Некоторые начали тестировать переводы в криптовалюте. Кроме того, Минфин и ЦБ заявили о своих планах разрешить такие платежи для международных расчетов, так что есть все основания полагать, что их объем будет расти», – считает Роман Тихонов, директор по продуктам финтех-компании Paygine.

Иран: опыт и сотрудничество

Иран – это страна, которая уже адаптировалась к работе в условиях санкций и делится опытом с Россией. Так, иранские банки активно сотрудничают с российскими, предоставляя каналы для трансграничных платежей через такие страны, как Турция и ОАЭ.

Совместные проекты по интеграции национальных платежных систем позволяют российским и иранским компаниям проводить взаиморасчеты, минуя западные системы. Российско-иранские платежные маршруты уже прошли тестирование, так как финансовые связи между странами укрепляются за счет взаимных инвестиций и совместных производств.

ОАЭ: хаб для российского бизнеса

ОАЭ предлагают российским компаниям использование местных банков для открытия счетов, что позволяет обходить санкции. Дубай и Абу-Даби стали местами, где российские бизнесмены могут легально проводить международные операции. Страна также выступает в роли торгового хаба, где российские товары могут быть перераспределены на Ближний Восток и в Азию без необходимости использования доллара США.

Кроме того, ОАЭ активно развивают сферу финансовых технологий, предлагая российскому бизнесу доступ к инновационным платежным решениям, таким как блокчейн и криптовалюты.

Китай: экономический гигант и партнер

Китай предлагает российским компаниям доступ к своей платежной системе CIPS, что значительно упрощает торговые операции в национальных валютах. В свою очередь, китайские инвестиции в российские проекты, особенно в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, стимулируют развитие финансовых инструментов для взаиморасчетов.

Увеличение объемов торговли между странами подталкивает к созданию новых финансовых механизмов и логистических решений, что включает в том числе и разработку специализированных платежных инструментов.

Сотрудничество России с Ираном, ОАЭ и Китаем в области финансов и платежей открывает новые горизонты для российского бизнеса. Речь идет не только об обходе санкций, но и создании новых экономических и технологических альянсов, способствующих устойчивому развитию и диверсификации международных финансовых отношений.