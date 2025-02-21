На СПБ Бирже инвесторы смогут дольше торговать в выходные дни

С 22 февраля 2025 года СПБ Биржа с 19:00 до 23:50 мск увеличила время проведения торгов российскими ценными бумагами по выходным дням.
Такое решение торговая площадки приняла в ответ на запросы инвесторов и клиентов.
«Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника, поэтому расчеты по заключенным в выходные дни сделкам осуществляются во вторник (Т+1)», — сказано на сайте биржи.
По выходным дням торги проходят в присутствии маркетмейкеров. Это нужно для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге.
Чтобы снизить риски от значительных ценовых колебаний, на торгах в субботу и воскресенье доступно ограниченное число ценных бумаг по сравнению с тем, что торгуются по будням.
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