ФНС объяснила период применения приказов с перечнями государств, не обменивающихся налоговой информацией

Налоговики разъяснили очередность использования списков государств, не обеспечивающих обмен информацией с РФ для целей налогообложения, при формировании отчетности за 2024 и 2023 года.

В письме ФНС от 18.02.2025 № ШЮ-4-13/1583@ сообщается о периоде применения приказов, утверждающих перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией.

Перечень был утвержден приказом ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/914@, который вступил в силу 31.12.2024. Он используется, начиная с налогового периода 2025 года при определении налоговой базы в отношении прибыли КИК за финансовый год, который заканчивается в 2024 году.

При определении налоговой базы за налоговый период 2024 года по соответствующему налогу в отношении прибыли КИК, определяемой за финансовый год, дата окончания которого приходится на 2023 год, следует руководствоваться другим перечнем — утвержденным приказом ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@.