Центробанк впервые опубликовал статистику по льготным кредитам компаний и ИП

Банк России начал обнародовать информацию о том, какой объем кредитов банки ежемесячно дают компаниям и индивидуальным предпринимателям по льготной ставке. Также материалы ЦБ включают информацию о задолженности по таким займам.
«Регулятор приступает также к размещению сведений о суммах, выданных в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставкам», — сказано на сайте ЦБ.
Также регулятор будет размещать сведения о том, какие суммы выданы в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставке.
Информация о льготном кредитовании юрлиц будут публиковаться каждый месяц.
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