Центробанк впервые опубликовал статистику по льготным кредитам компаний и ИП

Регулятор каждый месяц будет показывать, сколько льготных кредитов взяли компании и ИП, а также задолженность по ним.

Банк России начал обнародовать информацию о том, какой объем кредитов банки ежемесячно дают компаниям и индивидуальным предпринимателям по льготной ставке. Также материалы ЦБ включают информацию о задолженности по таким займам.

«Регулятор приступает также к размещению сведений о суммах, выданных в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставкам», — сказано на сайте ЦБ.

Также регулятор будет размещать сведения о том, какие суммы выданы в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставке.

Информация о льготном кредитовании юрлиц будут публиковаться каждый месяц.