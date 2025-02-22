Контроль над российским Райффайзен Банком может получить Венгрия

Официальных подтверждений пока нет. По слухам, инициатором переговоров выступает ЦБ России.

По данным австрийской газеты Der Standard, венгерский инвестор, уже владеющий местным Gránit Bank, может быть заинтересован в приобретении российского Райффайзен Банка.

  • Raiffeisen Bank International (RBI) не подтверждает и не опровергает эту информацию, ссылаясь на решение российского суда, который в сентябре 2024 года запретил продажу банка из-за спора по иску одной из сторон.

  • Потенциальный покупатель официально отрицает свою заинтересованность, но венгерские СМИ сообщают о его связях с крупными финансистами, имеющими активы в Восточной Европе.

  • OTP Bank, который продолжает работать в России несмотря на санкции, также официально заявил, что не участвует в возможной сделке. Тем не менее, с точки зрения структуры и масштаба бизнеса, этот банк мог бы стать оптимальным партнером для RBI.

Что может дать покупка?

Приобретение Райффайзен Банка позволит новому владельцу:
✔ Расширить клиентскую базу и получить доступ к более крупному сегменту российского рынка.
✔ Увеличить активы и укрепить позиции в финансовом секторе России.
✔ Стать крупнейшим иностранным банком в РФ.

Однако сделка несет и ключевые риски: возможное усиление давления со стороны ЕС и США, включая вероятность введения вторичных санкций.

На данный момент информации о конкретных договоренностях нет, но ситуация остается на контроле у международных финансовых кругов.

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