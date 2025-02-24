Перед сдачей 6-НДФЛ проверьте строку 020 раздела 1

Строка 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ за год должна равняться сумме строки 020 раздела 1 за 9 месяцев и строк 021-026 раздела 1 за год.

Если равенство не соблюдается, возможно неверно заполнен расчет за 9 месяцев и тогда нужно сдать уточненку.

Строки 021-026 – это сумма удержанного налога, подлежащего перечислению (если не было возврата НДФЛ), которая в том числе фигурирует в ЕНП-уведомлениях.

Если сумма в уведомлении и строках 021-026 не совпадает, после сдачи 6-НДФЛ пересдавать уведомление не нужно.

Напомним, расчет 6-НДФЛ за 2024 год нужно сдать до 25.02.2025 включительно.

Контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ доведены письмом ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@. О том, что их надо применять для отчетов за 2024 год, ФНС сообщала в письме от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@.

Эти контрольные соотношения мы разбирали здесь.

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