Минфин объяснил, как включать дивиденды в таможенную стоимость товаров

Импортеры смогут включить дивиденды в таможенную стоимость товаров, если докажут рыночность цен по контрактам с компаниями своей группы.

Дивидендные платежи можно включать в таможенную стоимость импортируемых товаров. Чтобы это сделать, нужно соблюдать два условия:

сделка по ввозу должна быть заключена между участниками одной группы компаний;

российский покупатель должен получать доход за счет продажи импортируемых товаров.

Чтобы не допустить риска манипулирования ценами, импортеры должны представить документы, которые подтвердят, что те же условия будут распространяться и на других покупателей, у которых нет акционерных отношений с продавцом. Об этом сказано в письме замминистра финансов Алексея Сазанова от 10.02.2025 № 27-1-21/11349.

Также тот, кто декларирует товары, должен направить в таможенный орган методологию ценообразования компании-экспортера.