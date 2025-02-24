ФНС разъяснила, как компании могут сэкономить до 3% от инвестиций

С 2025 года организации ключевых отраслей экономики смогут компенсировать до 3% от суммы капиталовложений в основные средства и нематериальные активы.

Налоговики пояснили, как воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. С 2025 года можно уменьшить налог на 3% от капиталовложений в основные средства и нематериальные активы, но не до нуля. Из ставки 8% можно вычесть 5%, что компенсирует повышение ставки налога с 20% до 25%. Остаток вычета можно использовать в течение 10 лет.

Вычет доступен для добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, гостиниц, телекоммуникаций, научных исследований и разработок, обработки данных и размещения информации.

Его можно применить к машинам и оборудованию при вводе в эксплуатацию, но не к недвижимости. Для нематериальных активов вычет предоставляется за расходы на изобретение, полезную модель или промышленный образец при наличии патента.

Вычет может заявить не сама компания, а ее группа (другой участник).

Решение о вычете должно быть отражено в учетной политике.

Параметры вычета определены в постановлении Правительства РФ от 28.11.2024 № 1638.