Кабмин определил, кому в первую очередь окажут помощь по соцконтракту

Единое пособие в связи с рождением детей не будут учитывать во время оценки нуждаемости семей при заключении социального контракта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 18 февраля 2025 года № 173. Согласно документу, приоритет при оказании социальной помощи в форме социального контракта будет у многодетных, участников СВО и членов их семей.

Также опубликовали постановление правительства от 13 февраля 2025 года № 154, по которому при оценке нуждаемости семьи не будут учитывать единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки», — сказал Мишустин.

Изменения позволят каждый год дополнительно заключать 118 тыс. социальных контрактов.

Соцконтракт — специальный договор между семьями с низкими доходами и органами социальной защиты. Он позволяет пройти переобучение, найти новую работу, открыть свое дело, получить деньги на личное подсобное хозяйство, приобрети одежду, обувь и школьные товары.