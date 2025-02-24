СРО аудиторов смогут через суд признавать аудиторское заключение заведомо ложным

У саморегулируемой организации аудиторов будет право обращаться в суд с заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным.

Также в законодательстве могут ввести запрет на одновременное исполнение одним лицом полномочий исполнительного органа в двух и более аудиторских компаниях.

Это следует из п. 3.4 Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.

Новшество намечено на 2027 год. Проект закона разработает Минфин с участием Банка России и Ассоциации «Содружество».