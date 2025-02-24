«Клерк» представил мерч с фирменной скрепкой. Выбирайте, какой вариант вам по душе!

«Клерк» продолжает экспериментировать с фирменным мерчем. Основатель «Клерка» — Борис Мальцев показывает у себя в канале новые прототипы бейсболок и ждет ваши комментарии и пожелания.

«Мы сделали два варианта с фирменной скрепкой: с красной и черной. И да, бейсболка с черной скрепкой была сделана мной прям для себя — получилось минималистично и стильно. А красная версия — это выбор для тех, кто хочет яркий акцент в образе», — рассказал Борис.

Какой вариант вам ближе: строгая черная или смелая красная? Напишите Борису в комментариях, какой дизайн вам по душе, и, возможно, эти бейсболки станут новой частью нашего мерча! А вы их счастливым обладателем.