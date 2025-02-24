ИП нужно до 3 марта сдать отчет в Росстат

Все предприниматели должны сдать отчетность в Росстат, кроме тех, кто занимается розничной торговлей.

Не позднее 3 марта 2025 года индивидуальным предпринимателям нужно отчитаться о своей деятельности в Росстат.

Информацию за 2024 год представляют по форме № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя». Она есть в приказе Росстата от 30.07.2021 № 462.

Сдавать отчетность должны все ИП вне зависимости от сферы деятельности, кроме предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей.

Если предприниматель временно не работает, но вел деятельность в течение какого-то периода 2024 года, то он все равно должен представить сведения на общих основаниях. В таком случае в отчете будет информация о том периоде, когда ИП вел деятельность.