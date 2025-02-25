Льготы для бизнеса на Дальнем Востоке признали неэффективными

Счетная палата пришла к выводу, что преференциальные режимы для дальневосточных предпринимателей не достигают своих целей.

Сейчас на Дальнем Востоке больше всего особых режимов: 16 территорий опережающего развитий (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), спецрежим на Курилах, особая экономическая зона в Магаданской области (ОЭЗ), а также действуют региональные инвестиционные проекты (РИП).

Аудиторы считают, что все эти меры поддержки разнородны и не образуют единую систему, а также, что у них есть свои недостатки. Например, порт Владивостока не интегрирует международную торговлю в город, основные инвестиции идут на строительство и логистику. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, особые режимы рассчитаны на 10 лет. Это значит, что в ближайшие год резиденты ТОР и прочих зон могут закрыться, — у них нет обязанности продолжать работать.

Например, на Курилах каждый третий предприниматель не ведет деятельность. Компании создали только 8% рабочих мест от запланированных.