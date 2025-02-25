🍫 🍬 С 1 марта начнется эксперимент по маркировке кондитерских изделий

Кабмин с 1 марта 2025 года запустит эксперимент по маркировке кондитерских изделий и других сладостей в потребительской упаковке.
Эксперимент будут проводить до 31 августа 2025 года. Об этом сказано в постановлении правительства от 22.02.2025 № 203.
Производители, импортеры и продавцы начнут на добровольной основе маркировать:
кондитерские изделия из сахара без содержания какао;
шоколад и продукты с какао;
пирожные, печения и другие мучные и хлебобулочные изделия, а также вафельную и рисовую бумагу для запечатывания лекарств;
желе, мармелады, джемы, пюре, фруктовые и ореховые пасты;
консервы из фруктов и орехов, которые не содержат подсластителей;
жевательные резинки.
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