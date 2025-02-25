🍫 🍬 С 1 марта начнется эксперимент по маркировке кондитерских изделий

До 31 августа 2025 года производители и продавцы будут добровольно маркировать печенья, шоколад, мармелад и жевательные резинки.

Кабмин с 1 марта 2025 года запустит эксперимент по маркировке кондитерских изделий и других сладостей в потребительской упаковке.

Эксперимент будут проводить до 31 августа 2025 года. Об этом сказано в постановлении правительства от 22.02.2025 № 203.

Производители, импортеры и продавцы начнут на добровольной основе маркировать: