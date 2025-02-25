ФНС: налог на прибыль по облигациям вырос с 15% до 20%

Налоговики напомнили, что компании, которые получают проценты по государственным облигациям, должны правильно указывать ставку налога и КБК в декларации.

С 2025 года ставка налога на прибыль компаний по процентным доходам от облигаций увеличилась с 15% до 20%.

Такой налог должны платить организации, которые получают процентный доход по государственным или муниципальным облигациям. Это значит, что каждый квартал бизнесу нужно подавать декларацию по налогу на прибыль, где будет уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов по форме КНД 1110355.

«При подаче уведомления и заполнении налоговой декларации важно указывать правильный код бюджетной классификации (КБК), чтобы избежать ошибок при зачете платежей», — сказано на сайте ФНС.

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, — это КБК 182 1 01 01070 01 1000 110.

Налоговики напомнили, что корректно заполненные декларации и уведомления спасут бизнес от начисления пеней.