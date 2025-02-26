Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров марта 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы

3 марта

15:00

2

Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок

4 марта

11:00

3

Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд

11 марта

15:00

4

Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности

18 марта

11:00

5

Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила

19 марта

11:00

6

Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы

26 марта

15:00

7

ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам

27 марта

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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