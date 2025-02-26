Для маркетплейсов установят антимонопольные ограничения по числу ПВЗ

Крупные маркетплейсы будут подчиняться специальным требованиям антимонопольного закона. Их определит ФАС до 6 марта.

ФАС определит специальные антимонопольные требования к крупным маркетплейсам. Ограничения коснутся:

приоритетного права продвижения собственных товаров площадки;

количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ);

размера инвестиций в скидки и акции.

Также службе предстоит сформулировать, какие именно маркетплейсы будут считать крупными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заседание подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.

Отчет о проделанной работе ФАС должен сделать до 6 марта 2025 года.