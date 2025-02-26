Для маркетплейсов установят антимонопольные ограничения по числу ПВЗ

ФАС определит специальные антимонопольные требования к крупным маркетплейсам. Ограничения коснутся:
приоритетного права продвижения собственных товаров площадки;
количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ);
размера инвестиций в скидки и акции.
Также службе предстоит сформулировать, какие именно маркетплейсы будут считать крупными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заседание подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.
Отчет о проделанной работе ФАС должен сделать до 6 марта 2025 года.
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