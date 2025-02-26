Минфин упростит регистрацию иностранных компаний в РФ

При открытии расчетного счета банки будут сами передавать информацию об иностранных компаниях в ФНС, чтобы поставить их на учет. Владельцам бизнеса больше не нужно подавать заявления и другие документы в налоговую.

Минфин подготовил законопроект, который предлагает упростить процедуру постановки на налоговый учет иностранных компаний.

Изменения внесут в ст. 83 и 84 ч. 1 НК. Согласно предложениям министерства, при открытии банковского счета иностранным организациям не придется подавать заявления в налоговую. Это сделает сам банк, с которым компания будет работать, сказано на портале проектов нормативных правовых актов

После заявления от кредитной организации инспекция в течение пяти дней должна поставить на учет иностранную компанию, а также направить владельцам бизнеса свидетельство в электронном виде.