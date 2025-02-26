Контрафакт с маркетплейсов будут убирать быстрее

Сейчас правообладатель может подать оператору маркетплейса заявление о неправомерном размещении карточки товара. Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней, за это время некачественный товар уже могут распродать. После рассмотрения жалобы владелец бренда сможет через суд потребовать остановить продажи. А это уже займет до полугода.

Чтобы изменить подход, подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций поручила Минэкономики придумать механизм защиты правообладателей. Об этом пишет «Коммерсант».

Предприниматели предлагают сделать в личном кабинете маркетплейса специальный сервис, с помощью которого правообладатель сможет подтвердить оригинальность товара и легальность продажи. Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин считает, что не нужно распространять такие требования на все площадки. Например, при продаже цветов эта нагрузка будет избыточной.

В 2024 года маркетплейсы заблокировали 1 млн карточек товаров по жалобам правообладателей. Из всех заявлений подтвердились нарушения в 48% случаев, а остальное — проделки конкурентов.