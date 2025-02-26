Банки с высоким рейтингом смогут выдавать бизнесу больше налоговых гарантий

Кабмин увеличил лимиты для банков по налоговым гарантиям для бизнеса. Теперь они могут доходить до 20% капитала, причем независимо от того, находится ли банк под контролем государства.

Правительство и Минфин приняли предложение Ассоциации банков России (АБР) увеличить для банков лимиты выдачи налоговых гарантий бизнесу до 20% от величины капитала. Причем это не будет зависеть от того, находятся ли организации под контролем государства или нет.

15 февраля 2025 года правительство внесло изменения в постановление от 09.06.2021 № 874. Согласно документу, кредитные организации с высоким уровнем финансовой устойчивости — рейтинг не ниже уровня «А-» — смогут выдавать налоговые гарантии в размере 20% от величины капитала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

До этого момента банки, которые не были под контролем государства, могли выдавать налоговые гарантии только на сумму не больше 10% собственного капитала. После увеличения налоговых сборов этого лимита стало недостаточно. Активы банков растут на 20-30% в год, а капитал увеличивается только на 15-20%, что ограничивает возможности предоставить налоговые гарантии.

Такая гарантия означает, что банк будет обязан рассчитаться по долгам клиента при нарушении им своих налоговых обязательств. Кредитная организация гарантирует уплату налогов клиента или возврата излишне полученных средств. Это дает право быстрее возместить НДС, а также получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов.