❔ При УСН в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете еще нет

Многие организации применяют УСН и при этом ведут бухгалтерский учет в полном объеме.

По данным бухучета выручка от реализации товаров может превысить установленный НК РФ лимит для применения УСН. Однако по данным налогового учета (где отражают доходы только оплаченные) она может еще не достигнуть установленного лимита.

Можно ли продолжать применять УСН? Да, ответила ФНС в своем сервисе часто задаваемых вопросов.

Если доходы не превысили лимит 450 млн рублей с индексацией (до 01.01.2025 — 200 млн руб.), можно продолжать применять упрощенку.

При УСН датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и/или в кассу, а также погашения задолженности (оплаты) упрощенцу иным способом. То есть кассовый метод. Поэтому лимит доходов также определяют по данным налогового учета кассовым методом.