Министр финансов РФ: не нужно увеличивать налоговое бремя

Силуанов предложил странам G20 помочь выстроить гибкую налоговую политику, чтобы у государств не было долгов, а у предпринимателей не росло налоговое бремя.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании стран «Группы двадцати» (G20) в Кейптауне заявил, что государствам не стоит увеличивать налоговое бремя, куда важнее вести гибкую и эффективную налоговую политику.

«Политика государства должна заключаться не в повышении налогового бремени <…>. Мы видим необходимость делать упрощенными правила администрирования для налогоплательщиков. Для тех развивающихся стран, которые базируются на ресурсной экономике, необходимо уделять внимание рентным платежам при добыче полезных ископаемых с привязкой к мировым ценам», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что стоит сокращать корпоративные налоговые льготы. Их эффективность стоит оценивать каждый год, а в случае отмены — заменять адресными субсидиями.

Силуанов предложил главам Минфинов 20-ти стран выработать решения по совершенствованию налогового администрирования, чтобы сократить долги государств, у которых есть с этим проблемы.