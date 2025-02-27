🥞А какой ты блинчик? Поздравляем «клерков» с Масленицей + опрос

Всю неделю на «Клерке» печем блины с самыми разными начинками. Все, что надо сделать — перейти по ссылке и кликнуть на блинчик дня))) А если поделиться блинчиком в соцсетях, можно получить сюрприз 🎁.
В офисе «Клерка» тоже отмечают Масленицу, коллеги каждый день приносят блинчики по своим любимым рецептам. Уже попробовали овсяные, на пиве, блинный торт… м-м-м-м, пальчики оближешь!
А какие блины вы больше всего любите?
Какие блины вам нравятся?
Можно не только проголосовать, но и рассказать семейные секреты приготовления блинчиков)
Комментарии4
Готовлю несладкие блинчики, иногда даже без молока))) отлично подходят для мясной начинки или можно есть с вареньем) До сих пор пытаюсь постичь мастерство приготовления дрожжевых блинов и оладьев - хочется, чтобы "как у бабушки"
правильно! Потом можно сахар сверху посыпать, или макнуть в сахар, или после того как блин откусил полложечки закусить... И с каждым укусом сделать это по разному!
ДА !
Самые любимые блины это по бабушкиному рецепту)) она всегда готовила для начинки яичницу-болтушку, это заворачивали и ели со сметаной