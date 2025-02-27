🥞А какой ты блинчик? Поздравляем «клерков» с Масленицей + опрос

Празднуем Масленицу с понедельника вовсю. Даже интерактив запустили — какой ты блинчик сегодня? Участвуете?

Всю неделю на «Клерке» печем блины с самыми разными начинками. Все, что надо сделать — перейти по ссылке и кликнуть на блинчик дня))) А если поделиться блинчиком в соцсетях, можно получить сюрприз 🎁.

В офисе «Клерка» тоже отмечают Масленицу, коллеги каждый день приносят блинчики по своим любимым рецептам. Уже попробовали овсяные, на пиве, блинный торт… м-м-м-м, пальчики оближешь!

Смотрите, какова красота

А какие блины вы больше всего любите?

Какие блины вам нравятся? Тонкие, традиционные блинчики Дрожжевые, пышные Со сладкими начинками - вареньем, джемом, ягодами С мясом, печенью, ветчиной и сыром и др. несладкими начинками Я вообще люблю оладушки! Я на диете😭 и блины не ем Свой вариант в комментариях

Можно не только проголосовать, но и рассказать семейные секреты приготовления блинчиков)