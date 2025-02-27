Первоначальную стоимость НМА можно завышать в два раза, если это российское ПО

Применять повышающий коэффициент 2 для расходов при расчете налога на прибыль допустимо только при первоначальном создании или приобретении программ для ЭВМ, но не при их последующей доработке.

Минфин в письме от 29.01.2025 № 03-03-06/1/7617 разъяснил нюансы применения повышающего коэффициента 2 при расчете налога на прибыль для НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных.

Согласно ст. 257 НК, компании вправе удваивать расходы при формировании первоначальной стоимости НМА, если речь идет о создании или приобретении ПО, включенного в единый реестр российских программ.

Однако коэффициент не применяется к затратам на доработку, модернизацию или техническое перевооружение таких активов.