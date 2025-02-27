От суммы отсрочки или рассрочки по налогам зависит место подачи заявления

Перенос обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов на более поздний срок предоставляют плательщикам в виде:
отсрочки — это единовременная уплата налога;
или рассрочки — поэтапная по графику.
Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена на основании заявления. На срок, не превышающий одного года — для отсрочек, трех лет — для рассрочек.
Заявление, оформленное по форме КНД 1150086, необходимо направить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика:
в региональную ФНС (УФНС) — если сумма по заявлению не превышает 50 млн рублей;
в МИФНС по управлению долгом — если сумма больше 50 млн.
С перечнем документов к заявлению можно ознакомиться на сайте УФНС.
Обязательное условие предоставления отсрочки или рассрочки — обеспечение в форме залога, поручительства или банковской гарантии.
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