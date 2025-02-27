От суммы отсрочки или рассрочки по налогам зависит место подачи заявления

Налоговики напомнили порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Перенос обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов на более поздний срок предоставляют плательщикам в виде:

отсрочки — это единовременная уплата налога;

или рассрочки — поэтапная по графику.

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена на основании заявления. На срок, не превышающий одного года — для отсрочек, трех лет — для рассрочек.

Заявление, оформленное по форме КНД 1150086, необходимо направить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика:

в региональную ФНС (УФНС) — если сумма по заявлению не превышает 50 млн рублей ;

в МИФНС по управлению долгом — если сумма больше 50 млн.

С перечнем документов к заявлению можно ознакомиться на сайте УФНС.

Обязательное условие предоставления отсрочки или рассрочки — обеспечение в форме залога, поручительства или банковской гарантии.