У банка Ozon могут появиться кредитные карты

Ozon Банк в 2025 году собирается запустить кредитные карты для физлиц, а также установить свои первые банкоматы.
Об особенностях кредитной карты Ozon пока не рассказывает.
«В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении в том числе», — сказал гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.
Также он добавил, что у компании Ozon Fintech нет планов выходить на IPO (первичное размещение акций). Средства для развития финансового направления будут привлекать от холдинга «Озон капитал».
В 2024 году Ozon Fintech получил выручку в размере 93,3 млрд рубелей, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году. Число клиентов компании выросло до 30,3 млн.
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