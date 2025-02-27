У банка Ozon могут появиться кредитные карты

Ozon Fintech пока что не раскрывает детали проекта с кредитными картами. В 2025 году компания также установит первые собственные банкоматы.

Ozon Банк в 2025 году собирается запустить кредитные карты для физлиц, а также установить свои первые банкоматы.

Об особенностях кредитной карты Ozon пока не рассказывает.

«В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении в том числе», — сказал гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Также он добавил, что у компании Ozon Fintech нет планов выходить на IPO (первичное размещение акций). Средства для развития финансового направления будут привлекать от холдинга «Озон капитал».

В 2024 году Ozon Fintech получил выручку в размере 93,3 млрд рубелей, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году. Число клиентов компании выросло до 30,3 млн.