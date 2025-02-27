Просроченная задолженность по ипотеке достигла рекордных 95 млрд рублей (данные ЦБ)

Это пока не угрожает финансовой стабильности банков и по-прежнему не превышает 1% в общем ипотечном портфеле.

В 2024 году показатель вырос на 63% — и это много при том, что совокупный размер жилищных кредитов вырос только на 7%, до 19,2 трлн рублей.

И дело не только в массовых выдачах 2022-2023 годов, когда ипотечный портфель вырос на 4,2 и 2,1 трлн рублей соответственно и в погоне за дешевыми кредитами заемщики не всегда адекватно оценивали свои финансовые возможности. Огромное влияние на платежеспособность имеет снижение реальных доходов населения из-за высоких ставок и инфляции.