Просроченная задолженность по ипотеке достигла рекордных 95 млрд рублей (данные ЦБ)

В 2024 году показатель вырос на 63% — и это много при том, что совокупный размер жилищных кредитов вырос только на 7%, до 19,2 трлн рублей.
И дело не только в массовых выдачах 2022-2023 годов, когда ипотечный портфель вырос на 4,2 и 2,1 трлн рублей соответственно и в погоне за дешевыми кредитами заемщики не всегда адекватно оценивали свои финансовые возможности. Огромное влияние на платежеспособность имеет снижение реальных доходов населения из-за высоких ставок и инфляции.
Как это связано
Если в 2022-2023 гг. ипотечные ставки были относительно низкими (льготные программы по 8%), то в 2024 году они значительно выросли.
Это привело к тому, что новые заемщики брали кредиты уже на менее выгодных условиях, а те, кто надеялся на рефинансирование, не смогли снизить ставку и остались с дорогими кредитами. Увеличение платежной нагрузки → рост просрочек.
Инфляция съедает покупательную способность зарплат: даже если номинально доход растет, расходы на товары, услуги, ЖКХ и продукты увеличиваются быстрее. У заемщиков меньше свободных денег → сложнее платить ипотеку → рост просрочек.
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