Вычет по НДС с аванса нельзя перенести на другие кварталы

Разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
Право на вычет суммы НДС, исчисленной при получении аванса, у продавца возникает с момента отгрузки товаров, за которые была внесена предоплата.
Сроком заявления к вычету НДС с аванса является квартал, в котором была отгрузка товаров. Перенести вычет на другие кварталы нельзя.
Таким образом, если вы купили товар в 1 квартале 2025 года, то вычет НДС по покупке можно заявить в течение 3 лет, но если в 1 квартале 2025 года у вас была отгрузка в счет аванса, то вычет НДС по этому авансу можно заявить только в декларации по НДС за 1 квартал.
Напомним, что вычет по НДС на авансы применяют в том числе плательщики УСН со ставкой НДС 5%, у которых права на вычет по покупкам нет.
Подробнее о том, как получить вычет по НДС в 2025 году, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». Мы обновили программу и добавили новые уроки по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль и на имущество и т. д. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 6 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока 1 марта.
Начать дискуссию