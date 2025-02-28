Вычет по НДС с аванса нельзя перенести на другие кварталы

При получении аванса от покупателя надо исчислить НДС, потом еще раз исчислить налог при отгрузке товара в счет этого аванса и одновременно принять к вычету тот первый авансовый НДС.

Разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Право на вычет суммы НДС, исчисленной при получении аванса, у продавца возникает с момента отгрузки товаров, за которые была внесена предоплата.

Сроком заявления к вычету НДС с аванса является квартал, в котором была отгрузка товаров. Перенести вычет на другие кварталы нельзя.

Таким образом, если вы купили товар в 1 квартале 2025 года, то вычет НДС по покупке можно заявить в течение 3 лет, но если в 1 квартале 2025 года у вас была отгрузка в счет аванса, то вычет НДС по этому авансу можно заявить только в декларации по НДС за 1 квартал.

Напомним, что вычет по НДС на авансы применяют в том числе плательщики УСН со ставкой НДС 5%, у которых права на вычет по покупкам нет.