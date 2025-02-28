Мосбиржа запустит полноценные торги по выходным с 5 июля

Торговая площадка определяет правила торгов в выходные дни. Сначала будет можно проводить сделки с акциями, а затем с другими инструментами срочного рынка.

С 1 марта 2025 года инвесторы смогут совершать сделки на Мосбирже, но только с акциями 53 эмитентов. Торговать другими инструментами срочного рынка и ПИФами будет можно с 5 июля.

Пока что торги запустят в экспериментальном режиме, участников будут подключать постепенно по мере их готовности. На первом этапе разрешат работать только с наиболее ликвидными активами, пишет РБК со ссылкой на презентацию Мосбиржи.

Расчеты по сделкам в выходные будут проходить в первый рабочий день после выходных. Если заключить сделки в субботу и воскресенье, то расчет пройдет во вторник.

Из ограничений для торгов на выходных — максимальное изменение котировок по каждой из ценных бумаг составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.