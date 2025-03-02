Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия

На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) в ипотеку Сбербанка.

Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка на Domclick Digital Day в Казани.

Ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.

Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ, а также льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет договор долевого участия или договор уступки прав требования. При этом дополнительный залог по кредиту не требуется.

В контуре Сбера уже около 10 компаний, которые берут в освоение земли и реализуют проекты по строительству домов в рамках 214-ФЗ.