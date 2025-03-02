Сбер первым в России подтвердил безопасность своей биометрической системы во ФСТЭК

Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет оплачивать покупки улыбкой.

В системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг.

Банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информсистемам.

Аутентификация по биометрическим персональным данным встроена в массовые сервисы Сбера, заменяя пропуск, банковскую карту и привычные документы. Особенно популярна у россиян оплата улыбкой, когда при покупке достаточно просто посмотреть в камеру.

Биометрия интегрирована и в системы контроля и управления доступом (СКУД) в офисных зданиях, фитнес-центрах и жилых комплексах. Сбер разработал биометрический СКУД, который использует как на собственных объектах, так и тиражирует в других организациях.

В прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Об этом сообщил Станислав Кузнецов, зампредседателя правления Сбербанка.