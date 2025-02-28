Малый и средний бизнес

Малый бизнес в Крыму получит больше 12 млрд рублей

Предприниматели из Крыма, Севастополя и приграничных регионов смогут получить больше кредитов под «зонтичные» поручительства от Корпорации МСП.

Корпорация МСП выделила дополнительные лимиты «зонтичных» поручительств для предпринимателей приграничных регионов, Крыма и Севастополя. Сумма дополнительных средств составила 6 млрд рублей. Это позволит получить финансирование более чем на 12 млрд.

«Сегодня в приграничье, Крыму и Севастополе спрос на продукцию МСП остается высоким. Бизнес продолжает активную работу и запускает новые проекты. В этих условиях специальные «зонтичные» программы адресно поддержат предпринимателей и расширят доступ к заемным средствам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что в этих программах сохраняется повышенный уровень покрытия риска, чтобы банки могли работать с предпринимателями по специальным «зонтичным» программам.

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет малому и среднему бизнесу покрыть до 50% от суммы банковского кредита. Максимальный размер одного поручительства — 1 млрд рублей при сроке кредитования до 10 лет.

Ольга Ульянова
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Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

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