Малый бизнес в Крыму получит больше 12 млрд рублей

Корпорация МСП выделила дополнительные лимиты «зонтичных» поручительств для предпринимателей приграничных регионов, Крыма и Севастополя. Сумма дополнительных средств составила 6 млрд рублей. Это позволит получить финансирование более чем на 12 млрд.
«Сегодня в приграничье, Крыму и Севастополе спрос на продукцию МСП остается высоким. Бизнес продолжает активную работу и запускает новые проекты. В этих условиях специальные «зонтичные» программы адресно поддержат предпринимателей и расширят доступ к заемным средствам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также он добавил, что в этих программах сохраняется повышенный уровень покрытия риска, чтобы банки могли работать с предпринимателями по специальным «зонтичным» программам.
Механизм «зонтичных» поручительств позволяет малому и среднему бизнесу покрыть до 50% от суммы банковского кредита. Максимальный размер одного поручительства — 1 млрд рублей при сроке кредитования до 10 лет.
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