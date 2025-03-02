Мосбиржа начала торги первым биржевым фондом на платину и палладий

26 февраля 2025 на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-Капитал Платина – Палладий» под управлением УК «Альфа-Капитал». Это первый на бирже фонд инвестиций в платину и палладий, он получил торговый код AKPP.

Фонд рассчитан на широкий круг инвесторов и будет инвестировать средства в физические металлы – платину и палладий, приобретаемые на рынке драгметаллов Мосбиржи в равном соотношении.

БПИФ «Альфа-Капитал Платина – Палладий» следует одноименному индикатору, для расчета значений которого управляющая компания будет использовать биржевые цены платины (инструмент PLTRUB_TOM) и палладия (инструмент PLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов Мосбиржи.

«Все больше инвесторов диверсифицируют свои портфели с помощью БПИФов, рассматривая их как оптимальный способ приобретения различных активов, в том числе драгоценных металлов. За 2024 год стоимость чистых активов биржевых фондов инвестиций в драгметаллы выросла на 65%, с 17 до 28 млрд рублей. Торги платиной и палладием Московская биржа запустила в октябре прошлого года <…>», — сообщил Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи.

Гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева уточнила, что новый БПИФ может использоваться для хеджирования риска девальвации рубля за счет валютного ценообразования на мировом рынке драгоценных металлов.

Этот БПИФ доступен неквалифицированным инвесторам, сделки с паями можно заключать в основную и вечернюю торговые сессии. Стоимость пая на момент старта торгов – 100 рублей, минимальный объем покупки – один пай. Максимальное вознаграждение УК за управление фондом – 1% в год.