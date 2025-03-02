Роспатент: в России стали уделять больше внимания внешнему виду продукции

За 12 месяцев 2024 года российские граждане и организации подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 6 479 заявок на патентование промышленных образцов. Это на 18% больше, чем в 2023 году и на 53% превышает показатель 2022 года.

В 2024 году значительно выросло количество заявок от россиян в отношении устройств и материалов для обучения (+44,5%), графических символов, логотипов, орнаментов, образцов декоративного оформления поверхности (+25%) и одежды (+14%).

Лидерами по подаче заявок по национальной процедуре среди российских юрлиц стали АО «АВТОВАЗ» – 65 заявок (автомобили и их детали), ООО «Т1 Диджитал» – 63 (графический интерфейс пользователя), ООО «Яндекс» – 54 (графический интерфейс пользователя и одежда), Новгородский госуниверситет имени Ярослава Мудрого – 50 (рисунки), а также Юго-Западный госуниверситет – 35 заявок (одежда).

«Среди регионов лидером по подаче заявок на промышленные образцы является Москва. Столичные разработчики и предприниматели направили в Роспатент более четверти всех заявок (27,3%). Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – 9,6% и 8,6% заявок соответственно. При этом Санкт-Петербург в 2024 году увеличил количество заявок на 35%», – отметил глава Роспатента Юрий Зубов.

Санкт-Петербург занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. При его расчете учитывается и патентная активность организаций.

Уникальность промышленного образца подтверждает экспертиза. Ее проводят специалисты подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В 2024 году процедура занимала в среднем 2,5 месяца.