Роспатент: в России стали уделять больше внимания внешнему виду продукции

В 2024 году значительно выросло количество заявок от россиян в отношении устройств и материалов для обучения (+44,5%), графических символов, логотипов, орнаментов, образцов декоративного оформления поверхности (+25%) и одежды (+14%).
Лидерами по подаче заявок по национальной процедуре среди российских юрлиц стали АО «АВТОВАЗ» – 65 заявок (автомобили и их детали), ООО «Т1 Диджитал» – 63 (графический интерфейс пользователя), ООО «Яндекс» – 54 (графический интерфейс пользователя и одежда), Новгородский госуниверситет имени Ярослава Мудрого – 50 (рисунки), а также Юго-Западный госуниверситет – 35 заявок (одежда).
«Среди регионов лидером по подаче заявок на промышленные образцы является Москва. Столичные разработчики и предприниматели направили в Роспатент более четверти всех заявок (27,3%). Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – 9,6% и 8,6% заявок соответственно. При этом Санкт-Петербург в 2024 году увеличил количество заявок на 35%», – отметил глава Роспатента Юрий Зубов.
Санкт-Петербург занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. При его расчете учитывается и патентная активность организаций.
Уникальность промышленного образца подтверждает экспертиза. Ее проводят специалисты подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В 2024 году процедура занимала в среднем 2,5 месяца.
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