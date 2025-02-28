Чтобы подписывать чужие электронные отчеты, нужна МЧД

ЭЦП предпринимателя должна находится у него самого, а не у стороннего лица, который сдает его отчеты.

Об этом напомнил эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Чтобы стороннее лицо имело право подписывать электронные документы за другое лицо, у него и должна быть МЧД.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) – это электронная доверенность на подписание документов или совершение действий от имени доверителя.

МЧД подписывает ИП своей электронной подписью, а потом уже доверенное лицо подписывает документы своей электронной подписью.

Вместе с тем ИП может лично отправлять отчетность, подписывая ее своей подписью.

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