ФНС: закрытие ИП никак не влияет на статус самозанятого

ИП на НПД спросила ФНС: как закрыть ИП, но не потерять статус самозанятого.

Ведомство в своем официальном чате объяснило: ИП, применяющий НПД, в случае прекращения деятельности в качестве ИП вправе продолжить применять НПД как физическое лицо. То есть просто не снимается с учета по налогу на профессиональный доход.

По закону физлица при применении НПД вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД без госрегистрации в качестве ИП. Но некоторые виды деятельности требуют статуса ИП.