Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление

Сегодня – срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ.

В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.02.2025 по 28.02.2025.

Код периода – 21/12.

Напомним, в ЕНП-уведомлении на НДФЛ с зарплаты может быть 7 разных КБК – по пятиступенчатой шкале НДФЛ для зарплаты и по двухступенчатой для районного коэффициента.

Из-за новых КБК поменяли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Новые КС мы разбирали тут.

Уплатить налог из сегодняшнего уведомления надо будет до 5 марта.