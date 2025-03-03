Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление

В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.02.2025 по 28.02.2025.
Код периода – 21/12.
Напомним, в ЕНП-уведомлении на НДФЛ с зарплаты может быть 7 разных КБК – по пятиступенчатой шкале НДФЛ для зарплаты и по двухступенчатой для районного коэффициента.
Из-за новых КБК поменяли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Новые КС мы разбирали тут.
Уплатить налог из сегодняшнего уведомления надо будет до 5 марта.
Подробнее о том, как работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Комментарии2
с 23го ж.
да какая теперь уж разница! Наворотили так, что писать теперь можно всё что угодно - всё равно никто не разберёт!