Для концентратов и полупроводников из драгметаллов будет одна ставка НДПИ — 6%

Путин подписал закон, который разрешит споры с применением разных ставок НДПИ в отношении концентратов с драгметаллами. Теперь ставка налога будет только 6%.

Владимир Путин подписал закон с единой ставкой НДПИ в размере 6%. Ее можно применять в отношении концентратов и других полупроводников, которые содержат один или несколько драгметаллов.

«Кроме того, уточняется порядок оценки стоимости концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, исходя из суммы произведений количества каждого химически чистого драгоценного металла, содержащегося в концентрате или полупродукте, и его средней цены на мировом рынке за налоговый период», — сказано на сайте Кремля.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, но не раньше очередного налогового периода по НДПИ.

Стоимость концентратов и других полупроводников с несколькими драгметаллами будет определяться на основании средних цен на мировых рынках. Их рассчитывают федеральные органы исполнительной власти и публикуют на официальном сайте.

Пока что при исчислении НДПИ в отношении концентратов, которые содержат драгметаллы, нельзя одновременно применять ставки НДПИ в размере 6% или 6,5%, а также разные значения рентного коэффициента Крента.