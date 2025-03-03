За выращивание лососевых рыб будут давать государственные субсидии

Предпринимателям, которые выращивают красную рыбу, возместят расходы на питомники, помещения и оборудование.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предприниматели, которые готовы инвестировать в выращивание лососевых видов рыб, смогут оформить субсидии. Им возместят до четверти прямых затрат на создание и обновление питомников.

Также поддержка затронет и расходы на помещение, оборудование, лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение. Важно условие — все эти объекты должны входить в единый технологический цикл.

«Это решение должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса. Поможет нарастить объемы на продовольственном рынке России, чтобы у людей был большой выбор качественных продуктов», — сказано на сайте кабмина.

В 2025 года на субсидии для представителей агробизнеса в бюджете зарезервировали 8 млрд рублей.