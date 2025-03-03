Страховые взносы

Плата за поручительство перед банком облагается страховыми взносами

Если человек выступает поручителем перед банком по кредиту компании, то на вознаграждение за такое поручительство надо начислять страховые взносы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-15-05/103458.

Ситуация такая: физлицо заключает в качестве поручителя договор поручительства с банком, который выдал кредит организации-заемщику. По этому договору человек обязуется отвечать за исполнение заемщиком своих обязательств перед этим банком. По данному договору никаких выплат в пользу поручителя за выдачу поручительства не производится.

Но есть еще один договор – между организацией-заемщиком и физлицом-поручителем. По этому договору физлицу платят вознаграждение.

Минфин считает, что действия поручителя, установленные этим договором, возможно признать оказанием услуг организации-заемщику.

А раз так, то вознаграждение как выплата по договору ГПХ облагается взносами.

Аналогичное мнение – в письме Минфина от 22.02.2024 № 03-15-06/15611.

Кстати, ранее в письме от 21.12.2018 № 03-15-06/93553 Минфин утверждал, что выплата поручителю не облагается взносами. Но потом эта позиция была изменена и доведена до сведения ФНС в 2019 году.

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