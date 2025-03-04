Бухгалтерская отчетность

Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2024 год – до 31 марта 2025 года включительно.

Сдавать бухотчетность надо в электронном виде по ТКС. Она размещается в ГИРБО.

За несдачу или опоздание со сдачей бухотчетности предусмотрена ответственность, предупреждает УФНС.

 Нарушение

Штраф

Норма

Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых не размещают в ГИРБО

200 руб. за каждый непредставленный документ – для организации

От 300 до 500 руб. – для должностных лиц

п. 1 ст. 126
НК

ч. 1 ст. 15.6
КоАП

Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых размещается в ГИРБО

От 3 000 до 5 000 руб. – для организации

От 300 до 500 руб. – для должностных лиц

Ст. 19.7
КоАП

Подробнее о том, как работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять декларации по налогам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

Начать дискуссию