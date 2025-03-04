Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2024 год – до 31 марта 2025 года включительно.

Сдавать бухотчетность надо в электронном виде по ТКС. Она размещается в ГИРБО.

За несдачу или опоздание со сдачей бухотчетности предусмотрена ответственность, предупреждает УФНС.

Нарушение Штраф Норма Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых не размещают в ГИРБО 200 руб. за каждый непредставленный документ – для организации От 300 до 500 руб. – для должностных лиц п. 1 ст. 126

НК ч. 1 ст. 15.6

КоАП Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых размещается в ГИРБО От 3 000 до 5 000 руб. – для организации От 300 до 500 руб. – для должностных лиц Ст. 19.7

КоАП