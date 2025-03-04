Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности

Сдавать бухотчетность надо в электронном виде по ТКС. Она размещается в ГИРБО.
За несдачу или опоздание со сдачей бухотчетности предусмотрена ответственность, предупреждает УФНС.
Нарушение
Штраф
Норма
Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых не размещают в ГИРБО
200 руб. за каждый непредставленный документ – для организации
От 300 до 500 руб. – для должностных лиц
Нарушили срок представления, непредставление бухотчетности в ФНС для организаций, отчетность которых размещается в ГИРБО
От 3 000 до 5 000 руб. – для организации
От 300 до 500 руб. – для должностных лиц
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