ФНС обновила контрольные соотношения для декларации по УСН

В письме ФНС от 28.12.2024 № СД-4-3/14759@ приведены новые контрольные соотношения (КС), на которые налоговики будут ориентироваться при отражении налога по УСН на ЕНС и в декларации.
Изменения, в частности, касаются расходов на приобретение ККТ налогоплательщиками из новых регионов России, которые могут быть учтены при уменьшении налога.
Также в КС добавили новые лимиты доходов и учли отмену повышенных налоговых ставок.
Например, если в строке 113 раздела 2.1 или 213 раздела 2.2 декларации за 2025 год будет отражен доход более 450 млн рублей, сработает сигнал о превышении лимита, позволяющего применять УСН.
Напомним: данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям.
Другие КС по декларациям для целей ЕНС утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Этот документ мы подробно разбирали тут.
Подробный разбор новой декларации, а также пошаговую инструкцию по ее заполнению мы добавили в программу онлайн-курса «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как работать с НДС на УСН, отвечать на требования ИФНС, избежать обвинений в дроблении и получить льготы. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
15 950 рублей.
Начать дискуссию