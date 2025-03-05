ФНС обновила контрольные соотношения для декларации по УСН

Изменения связаны с повышением лимита доходов до 450 млн рублей, отменой повышенных ставок и новыми вычетами на ККТ для бизнеса из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В письме ФНС от 28.12.2024 № СД-4-3/14759@ приведены новые контрольные соотношения (КС), на которые налоговики будут ориентироваться при отражении налога по УСН на ЕНС и в декларации.

Изменения, в частности, касаются расходов на приобретение ККТ налогоплательщиками из новых регионов России, которые могут быть учтены при уменьшении налога.

Также в КС добавили новые лимиты доходов и учли отмену повышенных налоговых ставок.

Например, если в строке 113 раздела 2.1 или 213 раздела 2.2 декларации за 2025 год будет отражен доход более 450 млн рублей, сработает сигнал о превышении лимита, позволяющего применять УСН.

Напомним: данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям.

Другие КС по декларациям для целей ЕНС утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Этот документ мы подробно разбирали тут.