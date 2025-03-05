⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

Уплата налоговыми агентами суммы удержанного НДФЛ в составе единого налогового платежа (ЕНП) идет на КБК 18201061201010000510.
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