⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

Сегодня, 5 марта, истекает срок уплаты НДФЛ за период с 23 по 28 февраля 2025 года.

Уплата налоговыми агентами суммы удержанного НДФЛ в составе единого налогового платежа (ЕНП) идет на КБК 18201061201010000510.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.