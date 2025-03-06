Минфин напомнил: переход с УСН на ОСНО позволяет вернуть НДС за прошлые покупки

Право таких компаний на вычет НДС, накопленного в период применения УСН, но только при соблюдении ряда условий, ведомство подтвердило в письме от 20.01.2025 № 03-07-11/3704:
Переход с УСН на иной режим возможен только с начала календарного года. Для этого организация должна уведомить налоговый орган не позднее 15 января года перехода. Например, перешедшие на ОСНО с 01.01.2025 должны были подать заявление до 15 января 2025.
Применявшие УСН «доходы минус расходы» вправе заявить вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным до 01.01.2025, но не включенным в учитываемые расходы при УСН.
Вычет применяется в порядке, установленном гл. 21 НК.
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