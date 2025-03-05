Маркетплейсам продлили срок исполнения предупреждения от ФАС по распродажам

ФАС продлила срок исполнение предупреждения для Wildberries и Ozon до конца марта 2025 года.
Компании должны были до 28 февраля обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия селлеров в акциях и распродажах, в том числе в автоматических. В них должны принимать участие только продавцы, которые дали свое согласие.
«Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 года», — сказали в ФАС.
Специалисты службы проанализировали информацию от маркетплейсов и пришли к выводу, что бизнес указал обоснованное время на доработку программно-технического комплекса.
Дальнейшее исполнение предупреждения останется под контролем ФАС. Если будут основания, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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