Маркетплейсам продлили срок исполнения предупреждения от ФАС по распродажам

Федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы установить прозрачные правила для участия селлеров в распродажах и акциях. Однако компании заявили, что им до конца марта нужно перенастроить системы.

ФАС продлила срок исполнение предупреждения для Wildberries и Ozon до конца марта 2025 года.

Компании должны были до 28 февраля обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия селлеров в акциях и распродажах, в том числе в автоматических. В них должны принимать участие только продавцы, которые дали свое согласие.

«Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 года», — сказали в ФАС.

Специалисты службы проанализировали информацию от маркетплейсов и пришли к выводу, что бизнес указал обоснованное время на доработку программно-технического комплекса.

Дальнейшее исполнение предупреждения останется под контролем ФАС. Если будут основания, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.