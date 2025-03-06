Какие ошибки бухгалтеры допускают в ЕНП-уведомлениях

Иногда бухгалтеры указывают в уведомлении один ОКТМО, а 6-НДФЛ и РСВ сдают с другим.

УФНС озвучило типичные ошибки бухгалтеров при заполнении уведомлений:

неправильное заполнение титульного листа: ИНН и КПП указываются от головной организации;

раздел «Данные» содержит неправильные реквизиты: указывается КПП и ОКТМО обособленного подразделения или головной организации, по которой представляется уведомление;

ошибки в КБК по страховым взносам: в основном допускаются при сдаче уведомлений по дополнительным тарифам в отношении выплат работникам-вредникам;

неправильное указание срока уплаты;

реквизиты в 6-НДФЛ и РСВ (КПП, ОКТМО, КБК) отличаются от тех, что были указаны в уведомлениях.