Какие ошибки бухгалтеры допускают в ЕНП-уведомлениях

УФНС озвучило типичные ошибки бухгалтеров при заполнении уведомлений:
неправильное заполнение титульного листа: ИНН и КПП указываются от головной организации;
раздел «Данные» содержит неправильные реквизиты: указывается КПП и ОКТМО обособленного подразделения или головной организации, по которой представляется уведомление;
ошибки в КБК по страховым взносам: в основном допускаются при сдаче уведомлений по дополнительным тарифам в отношении выплат работникам-вредникам;
неправильное указание срока уплаты;
реквизиты в 6-НДФЛ и РСВ (КПП, ОКТМО, КБК) отличаются от тех, что были указаны в уведомлениях.
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