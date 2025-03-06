Физлица должны платить взносы и сдавать РСВ и ЕФС-1 за домработницу-иностранку

Об этом предупреждают налоговики.
Порядок действий для гражданина России, заключившего трудовой договор с иностранцем:
При заключении трудового договора физлицо-работодатель обязан встать на учет в ФНС в качестве плательщика страховых взносов путем подачи заявления о постановке на учет.
Надо сдать в СФР сведения, необходимые для регистрации в системе персучета лиц, поступающих на работу впервые (если у работника нет СНИЛС).
Надо исчислять и уплачивать страховые взносы ежемесячно не позднее 28 числа по тарифу 30%.
Надо ежемесячно до 25 числа сдавать в ФНС персонифицированные сведения.
Надо ежеквартально сдавать РСВ.
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