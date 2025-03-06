Страховые взносы

Физлица должны платить взносы и сдавать РСВ и ЕФС-1 за домработницу-иностранку

Россияне, привлекающие на работу иностранных граждан, признаются страхователями и являются плательщиками страховых взносов. Гражданин РФ становится для иностранца работодателем или заказчиком услуг, а значит должен соблюдать миграционное и трудовое законодательству.

Об этом предупреждают налоговики.

Порядок действий для гражданина России, заключившего трудовой договор с иностранцем:

  1. При заключении трудового договора физлицо-работодатель обязан встать на учет в ФНС в качестве плательщика страховых взносов путем подачи заявления о постановке на учет.

  2. Надо сдать в СФР сведения, необходимые для регистрации в системе персучета лиц, поступающих на работу впервые (если у работника нет СНИЛС).

  3. Надо исчислять и уплачивать страховые взносы ежемесячно не позднее 28 числа по тарифу 30%.

  4. Надо ежемесячно до 25 числа сдавать в ФНС персонифицированные сведения.

  5. Надо ежеквартально сдавать РСВ.

наталья коновалова
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