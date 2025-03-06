Физлица должны платить взносы и сдавать РСВ и ЕФС-1 за домработницу-иностранку

Об этом предупреждают налоговики.

Порядок действий для гражданина России, заключившего трудовой договор с иностранцем:

При заключении трудового договора физлицо-работодатель обязан встать на учет в ФНС в качестве плательщика страховых взносов путем подачи заявления о постановке на учет.

Надо сдать в СФР сведения, необходимые для регистрации в системе персучета лиц, поступающих на работу впервые (если у работника нет СНИЛС).

Надо исчислять и уплачивать страховые взносы ежемесячно не позднее 28 числа по тарифу 30%.

Надо ежемесячно до 25 числа сдавать в ФНС персонифицированные сведения.