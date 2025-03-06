«За бугром поди? IT?» Военкоматы начали проверки организаций

На форуме «Клерка» сейчас обсуждают планируемые выездные проверки из военкоматов. Пользовательница varvara2005 рассказала, что ее небольшая компания недавно встала на воинский учет и теперь не может разобраться, что конкретно нужно подготовить для проверки.
«Мы пытались получить разъяснения прямо в военкомате, но там нам ничего конкретного сказать не смогли», — делится опытом varvara2005.
Участники обсуждения также затронули вопрос, влияет ли на проверку наличие в штате мигрантов и сотрудников на удаленке. Varvara2005 уточнила, что часть их сотрудников работает в офисе, остальные — удаленно по всей России. При этом мигрантов-мужчин в компании нет, поскольку они занимаются разработкой IT-продуктов.
Поделитесь своим опытом: если к вам уже приходили с проверкой из военкомата, расскажите, какие документы потребовались и к чему стоит готовиться.
Обсудить подробнее и поделиться опытом можно в теме Планируемая выездная проверка из военкомата на форуме «Клерка».
Комментарии2
Одна компания недавно так передала сведения в военкомат. И по совпадению тут же получила атаку мошенников на своих сотрудников.
Может просто совпадение? Не думаю