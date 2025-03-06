🌹 ФТС назвала четыре страны, из которых в Россию везут 93% цветов к 8 Марта

С начала 2025 года таможенные органы оформили 17 тыс. тонн свежесрезанных цветов общей стоимостью 12,2 млрд рублей. Сумма таможенных платежей составила 4,1 млрд рублей, средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции – 7,44 долларов США за кг.

С 17 февраля, в преддверии 8 Марта, объемы поставок срезанных цветов выросли – ежедневно таможенники выпускают более 450 тонн.

Таможенная служба (ФТС) заверила, что оформление идет штатное, быстрое, цветы выпускаются в течение 3 часов.

Традиционно в Россию в основном везут розы (7,5 тыс. тонн), тюльпаны (4 тыс. тонн), хризантемы (3 тыс. тонн) и гвоздики (1 тыс. тонн).

Порядка 93% цветов прибывает из четырех стран: Нидерландов (6,4 тыс. тонн), Эквадора (6,8 тыс. тонн), Кении (1,4 тыс. тонн) и Колумбии (1,3 тыс. тонн). Наибольший объем декларирования приходится на Московскую и Северо-Западную электронную таможни.